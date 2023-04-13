«Тосно» объявил о возрождении клуба и участии в чемпионате Ленинградской области

Пресс-служба «Тосно» в официальной группе во «ВКонтакте» объявила о возрождении клуба со следующего сезона.
«Футбольный клуб «Тосно» возвращается! При поддержке администрации Тосненского района и муниципального образования Тосненского городского поселения, благодаря взаимодействию руководства ФК «Тосно» и МКУ СДЦ «Атлант» были достигнуты соглашения, при которых все детско-юношеские команды, мужская и команда ветеранов будут выступать во всех официальных соревнованиях, проводимых под эгидой Российского футбольного союза, под единым названием, а также использовать бренд «ФК Тосно».
В сезоне 2023 года все наши команды без исключения примут участие в чемпионате, первенстве и Кубке Ленинградской области по футболу. А мужская команда дополнительно примет участие в Кубке регионов, чемпионате и Кубке СЗФО», — говорится в сообщении.
- 13 апреля 2023
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