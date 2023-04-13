«Самая нелепая новость». Захарян — о слухах про переход в «Галатасарай»

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян заявил, что новость о его переходе в турецкий «Галатасарай» была самой нелепой из тех, которые он прочитал в последнее время. Футболист отметил, что сразу отказался от предложения, как только оно поступило.
«Самая нелепая новость, наверное, была про «Галатасарай». Там всё так раскачали: всё-всё-всё, уже контракт оформлен. А на самом деле я сразу там сказал «нет». Я сижу, читаю: по ходу дела, я уже в «Галатасарае». Думал, может, без меня решили там что-то. А на самом деле мне сказали, что есть предложение, я сказал «нет». И всё», — приводит слова Захаряна «Спорт-экспресс».
Ранее в турецких СМИ сообщали, что уже согласованный переход Захаряна в «Галатасарай» из «Динамо» за € 15 млн не состоялся из-за нежелания отца полузащитника.
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