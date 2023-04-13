Родригао: Кассьерра достоин стать бомбардиром и оставить след в истории «Зенита»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Родригао высказался о результативности нападающего команды Матео Кассьерры, заявив, что колумбиец достоин стать бомбардиром и оставить след в истории сине-бело-голубых.

«Кассьерра – потрясающий футболист и человек. Это видно на тренировках и на поле. Конечно, за нападающего должны говорить его голы. Пока Матео не удаётся забивать столько, сколько он хотел и мог бы. Уверен, скоро у него это получится. У него всё для этого есть. Пока просто не хватает уверенности в себе. Когда наступает неудачная серия, уверенности становится меньше. Думаю, его должно прорвать. Скоро это произойдёт, и он преобразится. Это отличный футболист, который достоин стать бомбардиром и оставить след в истории «Зенита», — приводит слова Родригао Metaratings.

Кассьерра перешёл в «Зенит» из «Сочи» летом прошлого года. Нападающий забил пять голов и сделал шесть результативных передач в 26 сыгранных матчах во всех турнирах.