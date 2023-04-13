Бушманов: у «Торпедо» и «Химок» меньше шансов остаться в РПЛ, чем у остальных команд

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от расположения команд в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
«На сегодняшний день «Торпедо» и «Химки» — два главных претендента на вылет. У них меньше шансов на сохранение прописки в РПЛ, чем у остальных команд. И, судя по всему, «Факел» и «Пари НН» отправятся в стыки», — сказал Бушманов беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
В зоне стыковых матчей находятся «Пари Нижний Новгород» (19) и «Факел» (17), проигравший в последнем туре «Торпедо» со счётом 2:0. В зоне вылета расположились «Химки» (13) и «Торпедо» (13). Таким образом, на данный момент автозаводцы отстают от зоны стыковых матчей всего на четыре очка.
Перекличка фанатов «Торпедо» с футболистами второй команды:
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