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«Фейеноорд» обыграл «Рому» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

«Фейеноорд» обыграл «Рому» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы
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Сегодня, 13 апреля, на стадионе «Де Кёйп» в Роттердаме проходил первый матч четвертьфинала Лиги Европы. Играли местный «Фейеноорд» и итальянская «Рома». Финальный свисток Хосе Марии Санчеса Мартинеса зафиксировал победу домашней команды с минимальным счётом 1:0.

На 43-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота нидерландской команды. Исполнять удар вызвался полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини. Однако его выстрел с 11-метровой отметки угодил в левую стойку ворот.

Счёт на 54-й минуте матча с передачи Уссамы Идрисси открыл 23-летний полузащитник «Фейеноорда» Матс Виффер. Этот гол так и остался единственным в сегодняшнем противостоянии команд.

Ответный матч пройдёт на «Стадио Олимпико» в Риме в четверг, 20 апреля. Начало игры – в 22:00 мск.

Лига Европы. 1/4 финала. 1-й матч
13 апреля 2023, четверг. 19:45 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
1 : 0
Рома
Рим, Италия
1:0 Виффер – 53'
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