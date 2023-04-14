Арбитр, ударивший локтем Робертсона, избежал наказания

Футбольная ассоциация Англии (FA) не стала наказывать греческого арбитра Константина Хатцидакиса за удар локтем защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона в матче чемпионата Англии с «Арсеналом».

«Мы тщательно рассмотрели все свидетельства в связи с инцидентом, который случился на «Энфилде» и не будем предпринимать никаких дальнейших действий. Расследование включало изучение детальных заявлений «Ливерпуля» и PGMOL (английской ассоциации профессиональных арбитров. — Прим. «Чемпионата»), а также видеоматериалов с разных ракурсов, касающихся как самого инцидента, так и сопутствующих обстоятельств», — говорится в заявлении FA, которое приводит Sky Sports.

Хатцидакис, в свою очередь, заявил, что помогал расследованию и обсудил случившееся с Энди Робертсоном.

«Я точно не намеревался вступать в какой‑либо контакт с Энди, когда отдёрнул от него руку, и за это я извинился. С нетерпением жду возвращения к работе на матчах», — сказал Хатцидакис.

Встреча 30‑го тура АПЛ прошла в воскресенье, 9 апреля, на «Энфилде» и завершилась вничью — 2:2. В перерыве матча Робертсон подошёл к Хатцидакису, работавшему на линии, и схватил его. Судья отвёл руку назад и, отмахнувшись от футболиста, нанес ему удар локтем. FA открыла расследование в отношении грека, который был временно отстранён от работы.