Арбитр, ударивший локтем Робертсона, избежал наказания

Футбольная ассоциация Англии (FA) не стала наказывать греческого арбитра Константина Хатцидакиса за удар локтем защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона в матче чемпионата Англии с «Арсеналом».
«Мы тщательно рассмотрели все свидетельства в связи с инцидентом, который случился на «Энфилде» и не будем предпринимать никаких дальнейших действий. Расследование включало изучение детальных заявлений «Ливерпуля» и PGMOL (английской ассоциации профессиональных арбитров. — Прим. «Чемпионата»), а также видеоматериалов с разных ракурсов, касающихся как самого инцидента, так и сопутствующих обстоятельств», — говорится в заявлении FA, которое приводит Sky Sports.
Хатцидакис, в свою очередь, заявил, что помогал расследованию и обсудил случившееся с Энди Робертсоном.
«Я точно не намеревался вступать в какой‑либо контакт с Энди, когда отдёрнул от него руку, и за это я извинился. С нетерпением жду возвращения к работе на матчах», — сказал Хатцидакис.
Встреча 30‑го тура АПЛ прошла в воскресенье, 9 апреля, на «Энфилде» и завершилась вничью — 2:2. В перерыве матча Робертсон подошёл к Хатцидакису, работавшему на линии, и схватил его. Судья отвёл руку назад и, отмахнувшись от футболиста, нанес ему удар локтем. FA открыла расследование в отношении грека, который был временно отстранён от работы.
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