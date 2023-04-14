Арсений Логашов: наверняка «Зенит» будет чемпионом, как всегда

Бывший футболист «Ростова» Арсений Логашов высказался о предстоящем матче Российской Премьер-лиги между «Ростовом» и «Зенитом».

«Команды идут наверху, покажут хороший футбол. Надеюсь, «Ростову» удастся приблизиться к «Зениту». Сложно говорить, что интрига сохранится. Наверняка чемпионом будет «Зенит», как всегда. Надеюсь, «Ростов» даст надежду.

Я скажу, что это огромная работа тренера плюс игроки, которые хорошо понимают установку и задачи команды. Думаю, в этом весь секрет успеха", — приводит слова Логашова «РБ Спорт».

Матч 23-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Зенитом» состоится 16 апреля в Ростове-на-Дону и начнётся в 19:00 мск.

На данный момент «Зенит» и «Ростов» занимают первое и второе места в турнирной таблице чемпионата России