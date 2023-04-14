Экс-помощник Бердыева: Татарстану нужен такой фундаментальный человек, как Бердыев

Молдавский тренер Иван Данильянц, бывший ассистент Курбана Бердыева в «Ростове», казахстанском «Кайрате» и иранском «Тракторе», высказался о возможном возвращении специалиста в казанский «Рубин».
«В это сложно поверить. Но у меня есть информация об академии: в структуре «Рубина» сейчас полная разруха. Если сейчас там люди хотят строить что-то серьезное, то знают, что Курбан Бекиевич в определенный период создал там футбольную империю. У него были планы превратить «Рубин» в большой футбольный холдинг с «КАМАЗом», «Нефтехимиком». Но этого ничего не осталось. Сумеет ли он третий раз зайти в одну и ту же воду, не знаю. Но все говорит, что Татарстану нужен такой фундаментальный человек, там надо заниматься реформированием футбола, возвращением к истокам, которые были при Курбане Бекиевича. Если не главным тренером, то такая менеджерская функция была бы ему по силам, по духу и по букве правильной», — приводит слова Данильянца «РБ Спорт».
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