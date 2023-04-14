В «Лукойле» не планируют проводить изменения в руководстве «Спартака»

Компания «Лукойл», владеющая контрольным пакетом акций «Спартака», не планирует проводить изменения в руководстве и совете директоров клуба.
«Компания «Лукойл» удовлетворена работой менеджмента «Спартака». Поэтому планов проводить кадровые изменения нет. Вопрос о необходимости расширения совета директоров «Спартака» тоже не обсуждается», — цитирует пресс-службу «Лукойла» «Спорт-экспресс».
Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун продал контрольный пакет акций клуба компании «ЛУКОЙЛ» в августе 2022 года.
В настоящий момент генеральным директором «Спартака» является Евгений Мележиков, спортивный директор клуба — Пол Эшуорт. Ранее сообщалось, что-либо Мележиков, либо Эшуорт могут покинуть команду по окончании сезона-2022/23, а в совет директоров красно-белых могут войти два новых человека, один из которых может взять на себя оперативное управление клубом.
Федун не стал отвечать на вопрос, почему решил продать «Спартак»:
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