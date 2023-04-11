«Спартак» чаще других получает помощь от судей в РПЛ. Обновлённая таблица ошибок арбитров

22-й тур РПЛ получился неплохим с точки зрения качества работы арбитров. Грубых ошибок было меньше, чем неделю назад. «Чемпионат» публикует обновлённую таблицу с судейскими косяками на основе экспертизы Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или не засчитали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Арбитр Сергей Чебан совершил сразу две грубые ошибки в матче «Краснодар» — «Пари НН» Фото: ФК «Краснодар»

Предыдущие ошибки арбитров

Вы можете ознакомиться с изменениями в таблице ошибок на протяжении предыдущих туров РПЛ.

Ошибки судей в 22-м туре

В прошедшем туре большинство арбитров хорошо справились со своей работой. Серьёзные ошибки были в трёх матчах.

Сергей Иванов ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в дерби со «Спартаком»;

Сергей Чебан не удалил футболиста «Пари НН» Вячеслава Кротова в игре с «Краснодаром» и ошибочно засчитал третий гол «быков»;

Роман Сафьян не назначил пенальти в ворота «Оренбурга» в матче с «Ростовом».

Игорь Федотов футбольный арбитр «Иванов назначил 11-метровый удар, который не понял никто. Безбородов позвал его к монитору и показал нормальный ракурс, где видно, что Зобнин не пытался двигаться вперёд и просто упал. Но арбитр почему-то оставил первоначальное решение в силе».

Подробный разбор судейства во всех восьми матчах 22-го тура РПЛ от Игоря Федотова можно прочитать по ссылке ниже.

Таблица ошибок судей после 22-го тура РПЛ