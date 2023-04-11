«Спартак» чаще других получает помощь от судей в РПЛ. Обновлённая таблица ошибок арбитров

22-й тур РПЛ получился неплохим с точки зрения качества работы арбитров. Грубых ошибок было меньше, чем неделю назад. «Чемпионат» публикует обновлённую таблицу с судейскими косяками на основе экспертизы Игоря Федотова.
Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или не засчитали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Арбитр Сергей Чебан совершил сразу две грубые ошибки в матче «Краснодар» — «Пари НН»
Фото: ФК «Краснодар»
Предыдущие ошибки арбитров
Вы можете ознакомиться с изменениями в таблице ошибок на протяжении предыдущих туров РПЛ.
- таблица после 1-го тура;
- таблица после 2-го тура;
- таблица после 3-го тура;
- таблица после 4-го тура;
- таблица после 7-го тура;
- таблица после 8-го тура;
- таблица после 9-го тура;
- таблица после 10-го тура;
- таблица после 11-го тура;
- таблица после 13-го тура;
- таблица после 14-го тура;
- таблица после 15-го тура;
- таблица после 16-го тура;
- таблица после 17-го тура;
- таблица после 18-го тура;
- таблица после 19-го тура;
- таблица после 20-го тура;
- таблица после 21-го тура.
Ошибки судей в 22-м туре
В прошедшем туре большинство арбитров хорошо справились со своей работой. Серьёзные ошибки были в трёх матчах.
- Сергей Иванов ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в дерби со «Спартаком»;
- Сергей Чебан не удалил футболиста «Пари НН» Вячеслава Кротова в игре с «Краснодаром» и ошибочно засчитал третий гол «быков»;
- Роман Сафьян не назначил пенальти в ворота «Оренбурга» в матче с «Ростовом».
«Иванов назначил 11-метровый удар, который не понял никто. Безбородов позвал его к монитору и показал нормальный ракурс, где видно, что Зобнин не пытался двигаться вперёд и просто упал. Но арбитр почему-то оставил первоначальное решение в силе».
Подробный разбор судейства во всех восьми матчах 22-го тура РПЛ от Игоря Федотова можно прочитать по ссылке ниже.
Таблица ошибок судей после 22-го тура РПЛ
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|«Урал»
|11
|5
|«Локомотив»
|10
|2
|«Краснодар»
|7
|7
|«Пари НН»
|6
|7
|«Спартак»
|5
|8
|«Ростов»
|5
|6
|«Динамо»
|5
|3
|«Сочи»
|4
|4
|«Факел»
|4
|6
|«Химки»
|4
|6
|«Торпедо»
|4
|0
|«Крылья Советов»
|4
|4
|«Ахмат»
|4
|7
|«Оренбург»
|3
|8
|«Зенит»
|2
|5
|ЦСКА
|2
|4
- 11 апреля 2023
-
18:47
-
18:45
-
18:39
-
18:39
-
18:30
-
18:29
-
18:22
-
18:03
-
18:00
-
17:56
-
17:51
-
17:46
-
17:41
-
17:35
-
17:22
-
17:14
-
17:09
-
17:03
-
16:58
-
16:51
-
16:51
-
16:50
-
16:44
-
16:37
-
16:32
-
16:24
-
16:18
-
16:05
-
16:01
-
16:00
-
15:57
-
15:39
-
15:37
-
15:20
-
15:17