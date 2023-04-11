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Судейство в РПЛ-2022/2023, в чью пользу арбитры ошибаются чаще, таблица, «Спартак», «Ростов», «Краснодар», ЦСКА, «Зенит»

«Спартак» чаще других получает помощь от судей в РПЛ. Обновлённая таблица ошибок арбитров
Кирилл Закатченко
Таблица ошибок судей в РПЛ
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Московская команда делит лидерство с «Оренбургом».

22-й тур РПЛ получился неплохим с точки зрения качества работы арбитров. Грубых ошибок было меньше, чем неделю назад. «Чемпионат» публикует обновлённую таблицу с судейскими косяками на основе экспертизы Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или не засчитали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Арбитр Сергей Чебан совершил сразу две грубые ошибки в матче «Краснодар» — «Пари НН»

Арбитр Сергей Чебан совершил сразу две грубые ошибки в матче «Краснодар» — «Пари НН»

Фото: ФК «Краснодар»

Предыдущие ошибки арбитров

Вы можете ознакомиться с изменениями в таблице ошибок на протяжении предыдущих туров РПЛ.

Ошибки судей в 22-м туре

В прошедшем туре большинство арбитров хорошо справились со своей работой. Серьёзные ошибки были в трёх матчах.

  • Сергей Иванов ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в дерби со «Спартаком»;
  • Сергей Чебан не удалил футболиста «Пари НН» Вячеслава Кротова в игре с «Краснодаром» и ошибочно засчитал третий гол «быков»;
  • Роман Сафьян не назначил пенальти в ворота «Оренбурга» в матче с «Ростовом».
Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«Иванов назначил 11-метровый удар, который не понял никто. Безбородов позвал его к монитору и показал нормальный ракурс, где видно, что Зобнин не пытался двигаться вперёд и просто упал. Но арбитр почему-то оставил первоначальное решение в силе».

Подробный разбор судейства во всех восьми матчах 22-го тура РПЛ от Игоря Федотова можно прочитать по ссылке ниже.

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«До пенальти в игре «Спартака» Иванов шёл на отличную оценку». Судейство в 22-м туре РПЛ

Таблица ошибок судей после 22-го тура РПЛ

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу команды
«Урал»115
«Локомотив»102
«Краснодар»77
«Пари НН»67
«Спартак»58
«Ростов»56
«Динамо»53
«Сочи»44
«Факел»46
«Химки»46
«Торпедо»40
«Крылья Советов»44
«Ахмат»47
«Оренбург»38
«Зенит»25
ЦСКА24
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