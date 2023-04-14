Манчини хочет убедить французского форварда «Лиона» играть за сборную Италии
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини хочет убедить французского нападающего «Лиона» Райана Шерки принять итальянское гражданство. Об этом сообщает La Repubblica.
На молодёжном уровне Шерки играл за сборные Алжира до 16, 19 и 21 года. У футболиста также есть итальянские корни: один из его дедушек был итальянцем. Нападающий не вызывался ни в одну из взрослых сборных, и ему предстоит решить, за какую команду играть. Франция также хотела бы видеть потенциального форварда в своём составе.
19-летний Шерки сыграл 32 матча за «Лион» в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись в них четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами.
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