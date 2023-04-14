Сазонов: Москва — страна в стране, но тут нет спокойствия, в отличие от Петербурга
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Защитник московского «Динамо» и сборной Грузии Саба Сазонов сравнил жизнь в Тбилиси, Москве и Санкт-Петербурге. По его словам, в столице России не ощущается того спокойствия, которое есть в двух других упомянутых городах. Отметим, что Сазонов родился в Санкт-Петербурге, однако его мать родом из Грузии.
«Тбилиси можно сравнить с Питером. Москва — страна в стране. Мегаполис, который, как любят говорить в «Динамо», «в движении». Нет спокойствия, а в Санкт-Петербурге это спокойствие ощущается. В Тбилиси — то же самое. И сами грузины более спокойные, расслабленные. Но Тбилиси и Питер — две отдельные любви. Это то, о чем я и говорил — две родины. Как мама и папа», — приводит слова Сабы Сазонова Sport24.
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