Сазонов: Москва — страна в стране, но тут нет спокойствия, в отличие от Петербурга

Защитник московского «Динамо» и сборной Грузии Саба Сазонов сравнил жизнь в Тбилиси, Москве и Санкт-Петербурге. По его словам, в столице России не ощущается того спокойствия, которое есть в двух других упомянутых городах. Отметим, что Сазонов родился в Санкт-Петербурге, однако его мать родом из Грузии.

«Тбилиси можно сравнить с Питером. Москва — страна в стране. Мегаполис, который, как любят говорить в «Динамо», «в движении». Нет спокойствия, а в Санкт-Петербурге это спокойствие ощущается. В Тбилиси — то же самое. И сами грузины более спокойные, расслабленные. Но Тбилиси и Питер — две отдельные любви. Это то, о чем я и говорил — две родины. Как мама и папа», — приводит слова Сабы Сазонова Sport24.