Сазонов: в «Зените» Дзюба умолял меня, чтобы я его не убил, а я мочил всех, даже своих
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Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов рассказал, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба просил грузинского футболиста играть с ним на тренировках менее жёстко, когда оба игрока защищали цвета санкт-петербургского «Зенита».
«Стиль игры у меня и тогда был агрессивный, а тренировался я в железных бутсах. Когда играл против Дзюбы, он молился: «Пожалуйста, Саба, не убей. Мы же в хороших отношениях». Но мне ведь доказывать надо было. Так что мочил всех, и даже своих. Дзюба радовался, когда попадал со мной в команду: «Саба, вот теперь мочи всех, кого видишь!» Он действительно лидер раздевалки», — приводит слова Сазонова Sport24.
Сазонов — воспитанник «Зенита». Футболист перешёл в «Динамо» в 2022 году.
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