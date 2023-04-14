Вратарь Бучнев: у Григоряна иногда вместо разминки танцевали лезгинку
Поделиться
Российский и армянский голкипер Станислав Бучнев рассказал о необычных методах работы тренера Александра Григоряна, у которого играл в пятигорском «Машуке-КМВ».
«Григорян говорил: у вас здесь такой накал, что можете поубивать друг друга. Поэтому старался раскрепостить команду. Бывало, вместо разминки танцевали лезгинку — без музыки, под хлопки. Или нужно было зайти в круг и повторить удары из каких-то фильмов или мультиков. Нам нравились его методы. Человек приехал из Первой лиги, из Хабаровска, поэтому все впитывали тот материал, который он давал», – сказал Станислав Бучнев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Александр Григорян возглавлял «Машук-КМВ» в 2013 году.
Комментарии
- 14 апреля 2023
-
12:15
-
12:06
-
12:01
-
11:54
-
11:43
-
11:42
-
11:37
-
11:37
-
11:30
-
11:26
-
11:26
-
11:25
-
11:03
-
10:54
-
10:36
-
10:34
-
10:29
-
10:16
-
10:10
-
10:08
-
10:04
-
10:03
-
10:00
-
09:54
-
09:47
-
09:45
-
09:40
-
09:28
-
09:20
-
09:11
-
09:06
-
08:56
-
08:50
-
08:42
-
08:37
Партнерский контент