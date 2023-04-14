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Вратарь Бучнев: у Григоряна иногда вместо разминки танцевали лезгинку

Вратарь Бучнев: у Григоряна иногда вместо разминки танцевали лезгинку
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Российский и армянский голкипер Станислав Бучнев рассказал о необычных методах работы тренера Александра Григоряна, у которого играл в пятигорском «Машуке-КМВ».

«Григорян говорил: у вас здесь такой накал, что можете поубивать друг друга. Поэтому старался раскрепостить команду. Бывало, вместо разминки танцевали лезгинку — без музыки, под хлопки. Или нужно было зайти в круг и повторить удары из каких-то фильмов или мультиков. Нам нравились его методы. Человек приехал из Первой лиги, из Хабаровска, поэтому все впитывали тот материал, который он давал», – сказал Станислав Бучнев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Александр Григорян возглавлял «Машук-КМВ» в 2013 году.

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