Вратарь Бучнев: у Григоряна иногда вместо разминки танцевали лезгинку

Российский и армянский голкипер Станислав Бучнев рассказал о необычных методах работы тренера Александра Григоряна, у которого играл в пятигорском «Машуке-КМВ».

«Григорян говорил: у вас здесь такой накал, что можете поубивать друг друга. Поэтому старался раскрепостить команду. Бывало, вместо разминки танцевали лезгинку — без музыки, под хлопки. Или нужно было зайти в круг и повторить удары из каких-то фильмов или мультиков. Нам нравились его методы. Человек приехал из Первой лиги, из Хабаровска, поэтому все впитывали тот материал, который он давал», – сказал Станислав Бучнев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Александр Григорян возглавлял «Машук-КМВ» в 2013 году.