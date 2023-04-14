Игорь Колыванов: «Динамо» нужно обыгрывать «Пари НН», чтобы бороться за тройку

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о предстоящем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» встретится с «Пари Нижний Новгород». Игра состоится завтра, 15 апреля.

«Динамо» — однозначный фаворит во встрече с «Пари НН». Это команда, которая в последнее время занимает не то место, которое должна. Весеннюю часть чемпионата «Динамо» начало не очень удачно, как и команда из Нижнего Новгорода. Играют в Москве — «Динамо» нужно выигрывать, чтобы бороться за тройку. Хотя бы постараться. Отрыв уже достаточно большой, но попытаться можно. Последний матч дома «Динамо» проиграло, поэтому в своих родных стенах нужно побеждать.

По составу и игре команда выглядит поприличнее, чем «Пари НН». Но они тоже борются — за выживание. Пришёл новый тренер, который старается внести что-то своё. Это непросто за неделю. Может, поменяется тактический рисунок, может, сыграют, чтоб не пропустить», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.