Игорь Колыванов: «Динамо» нужно обыгрывать «Пари НН», чтобы бороться за тройку

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о предстоящем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» встретится с «Пари Нижний Новгород». Игра состоится завтра, 15 апреля.
«Динамо» — однозначный фаворит во встрече с «Пари НН». Это команда, которая в последнее время занимает не то место, которое должна. Весеннюю часть чемпионата «Динамо» начало не очень удачно, как и команда из Нижнего Новгорода. Играют в Москве — «Динамо» нужно выигрывать, чтобы бороться за тройку. Хотя бы постараться. Отрыв уже достаточно большой, но попытаться можно. Последний матч дома «Динамо» проиграло, поэтому в своих родных стенах нужно побеждать.
По составу и игре команда выглядит поприличнее, чем «Пари НН». Но они тоже борются — за выживание. Пришёл новый тренер, который старается внести что-то своё. Это непросто за неделю. Может, поменяется тактический рисунок, может, сыграют, чтоб не пропустить», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 14 апреля 2023
-
13:53
-
13:38
-
13:30
-
13:22
-
13:10
-
13:05
-
13:02
-
13:00
-
12:55
-
12:46
-
12:38
-
12:15
-
12:06
-
12:01
-
11:54
-
11:43
-
11:42
-
11:37
-
11:37
-
11:30
-
11:26
-
11:26
-
11:25
-
11:03
-
10:54
-
10:36
-
10:34
-
10:29
-
10:16
-
10:10
-
10:08
-
10:04
-
10:03
-
10:00
-
09:54