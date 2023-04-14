Шунин: в последних матчах «Динамо» не набрало очки, которые должно было

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о подготовке бело-голубых к матчу 23-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород», заявив, что москвичи не обращают особого внимания на смену главного тренера нижегородцев.

«Понятно, что у соперника сменился тренер, но мы должны играть от себя, показывать свой футбол. Мы готовимся. Не так важно, сменился ли тренер у соперников, важно, как сыграем мы. Концентрация максимальная, на каждой тренировке все ребята выкладываются на максимум. Все понимают серьёзность матча. В последних встречах мы не набрали то количество очков, которое должны были. Будем играть на победу», — приводит слова Шунина «Матч ТВ».

Некоторое время назад «Пари НН» уволил с поста главного тренера Артёма Горлова и назначил на этот пост Сергея Юрана.