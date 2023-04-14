Бушманов: «Торпедо» будет делать всё возможное, чтобы набрать очки в матче со «Спартаком»

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Торпедо» — «Спартак». Игра состоится в субботу, 15 апреля. Стартовый свисток арбитра — в 19:00 мск.

«Ожидаю, что «Спартак» сможет выиграть матч с «Торпедо». Безусловно, сопротивление со стороны автозаводцев будет очень серьёзным: нельзя легко победить, тем более в концовке чемпионата. «Торпедо» сейчас на определённом подъёме: победа в последнем матче с «Факелом» и три очка с «Пари НН». Автозаводцы находятся в зоне вылета, и они будут делать всё возможное, чтобы набрать очки и в матче со «Спартаком». Команде Абаскаля легко не будет», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.