«Торпедо» — «Спартак». Абаскаль отыграется на земляке

15 апреля состоится матч 23-го тура РПЛ «Торпедо» — «Спартак». Начало игры – в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех автозаводцев оценивается аналитиками в 7.60. Поставить на ничью можно за 4.85.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Торпедо» — «Спартак» 15 апреля 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.23, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.67. На гол «Торпедо» дают коэффициент 1.72, а гол «Спартака» оценивается в 1.07. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.89.

Анализ и прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Торпедо» — «Спартак» (15.04.2023)

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур 15 апреля 2023, суббота. 19:00 МСК Торпедо М Москва Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Чемпионат России постепенно близится к своему завершению, и с каждым туром обостряется борьба как за первую тройку, так и за сохранение прописки в РПЛ. На стадионе «Лужники» встретятся две московские команды, которые решают разные задачи. «Торпедо» принимает «Спартак».

В матче минувшего тура «Торпедо», которое всё ещё замыкает турнирную таблицу РПЛ, выиграло важную встречу у идущего двумя строчками выше «Факела» (2:0). Отставание от команды из Воронежа сократилось до четырёх очков, а семь из восьми оставшихся матчей «Торпедо» проведёт в пределах Москвы.

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Выиграть у «Факела» — этого мало. Пока нельзя сказать точно, сумеет ли клуб спасти сезон и сохранить прописку. Всё-таки это был матч двух команд, которые до своей очной встречи одержали всего по две победы в чемпионате. Причём у «Торпедо» одна из этих побед была технической.

Команду возглавил Жозеп Клотет, но сможет ли он помочь? 45-летний уроженец Барселоны имеет богатый опыт работы в клубах из Испании, Швеции, Уэльса, Англии и Италии, но ни в одной из команд он не задерживался дольше, чем на сезон. Клотет славится своей работой с молодежью, однако «Торпедо» прямо сейчас нужен антикризисный менеджер.

До матча с «Факелом» Клотет успел наглядно ознакомиться с уровнем РПЛ, проиграв на выезде идущему на втором месте «Ростову» – 1:2. У «Торпедо» были шансы зацепить очки в той встрече, ведь бóльшую часть матча москвичи провели в большинстве. Однако «Ростов», даже играя вдесятером, только увеличил преимущество в счёте, и всё, на что сподобились автозаводцы – гол престижа.

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Стоит отметить, что «Торпедо», несмотря на свой аутсайдерский статус, почти не проигрывает с крупным счётом. Тот же «Спартак» в матче первого круга, имея подавляющее преимущество, смог обыграть автозаводцев со счётом 1:0.

Жозепу Клотету будет что обсудить со своим соотечественником Гильермо Абаскалем. 34-летний тренер «Спартака» продержался на этой должности уже 33 матча и какое-то время даже оставался в чемпионской гонке. Однако последние результаты красно-белых перечеркнули мечты. «Спартак» спустился на третью строчку. В спину дышит одержавший четыре победы подряд ЦСКА.

Красно-белых в отдельных матчах подводила низкая реализация моментов, как в играх с «Оренбургом» (0:2) и «Ахматом» (0:0). Встреча минувшего тура с «Динамо» могла закончиться долгожданной победой, но на этот раз подвёл вратарь. Две грубые ошибки Селихова подарили гостям два гола. Как итог – ничья со счётом 3:3, но качество футбола оставило много вопросов.

Травма Квинси Промеса – большая головная боль для Абаскаля. Матч с «Динамо» показал, что у этой проблемы есть варианты решения. Игра с «Торпедо», которое пребывает в состоянии турбулентности, – возможность вернуться на победную тропу, но лёгкой прогулки для красно-белых не будет. Ставка на победу «Спартака» при тотале меньше 3.5 мяча оценивается с коэффициентом 2.19.

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Интересно, что большинство футбольных экспертов склоняются к тому, что «Торпедо» отберёт очки у красно-белых. Нападающий автозаводцев Йорди Рейна сказал, что его команда победит «Спартак». Абаскалю придётся доказать, что все эти слова были пустым звуком.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Торпедо» — «Спартак» 15 апреля 2023 года

Слабо верится, что Клотет спасёт «Торпедо». Победа на «Факелом» в минувшем туре пока ни о чём не говорит. Однако мало кому легко даются победы в матчах с автозаводцами. «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля допускает слишком много осечек в 2023 году, что ставит под сомнение амбиции красно-белых. Игра с «Торпедо» – возможность перевести дух, но много голов не будет.

Ставка: победа «Спартака» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.19.

Экспресс с коэффициентом 7.92.

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