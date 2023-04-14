«Спартак» выпустил новую клубную куртку и продаёт её за 37 тысяч рублей

Московский «Спартак» выпустил клубную куртку-бомбер. Вещь выполнена в чёрно-красных цветах, её продажи уже стартовали на официальном сайте клуба. Ценник новой позиции в фан-шопе «Спартака» составляет 37 тысяч рублей.
Фото: Официальный сайт «Спартака»
Фото: Официальный сайт «Спартака»
«Весенняя новинка 2023 — клубные бомберы. Рукава изделия выполнены из премиальной итальянской кожи, а передняя часть сделана из натуральной шерсти.
Создавая эту куртку, мы черпали вдохновение в студенческом спорте, а в качестве нашивок использовали символы любимого клуба. Дух свободы и трофеи «Спартака», отражённые на бомбере, — это сочетание позволит сделать каждый день ярче. Проведите весну комфортно и стильно вместе со «Спартаком»!» — сказано в описании бомбера на сайте клубного магазина.
- 14 апреля 2023
-
16:50
-
16:40
-
16:35
-
16:30
-
16:29
-
16:11
-
16:00
-
16:00
-
15:49
-
15:35
-
15:30
-
15:29
-
15:25
-
15:09
-
15:01
-
15:00
-
15:00
-
14:49
-
14:40
-
14:26
-
14:23
-
14:10
-
14:03
-
14:00
-
13:53
-
13:38
-
13:30
-
13:22
-
13:10
-
13:05
-
13:02
-
13:00
-
12:55
-
12:46
-
12:38