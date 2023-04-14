«Спартак» выпустил новую клубную куртку и продаёт её за 37 тысяч рублей

Московский «Спартак» выпустил клубную куртку-бомбер. Вещь выполнена в чёрно-красных цветах, её продажи уже стартовали на официальном сайте клуба. Ценник новой позиции в фан-шопе «Спартака» составляет 37 тысяч рублей.

Фото: Официальный сайт «Спартака»

Фото: Официальный сайт «Спартака»

«Весенняя новинка 2023 — клубные бомберы. Рукава изделия выполнены из премиальной итальянской кожи, а передняя часть сделана из натуральной шерсти.

Создавая эту куртку, мы черпали вдохновение в студенческом спорте, а в качестве нашивок использовали символы любимого клуба. Дух свободы и трофеи «Спартака», отражённые на бомбере, — это сочетание позволит сделать каждый день ярче. Проведите весну комфортно и стильно вместе со «Спартаком»!» — сказано в описании бомбера на сайте клубного магазина.