Захарян: когда забью в финале Лиги чемпионов, начну считать себя звездой

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян рассказал, когда он мог бы назвать себя звездой. В текущем розыгрыше РПЛ Арсен Захарян забил три гола и отдал шесть результативных передач в 19 матчах. Контракт Захаряна с «Динамо» действует до 2024 года.

«Звездой себя не считаю. Ещё есть куда расти. Вот когда забью в финале Лиги чемпионов, тогда, может быть», — цитирует Захаряна «Спорт-экспресс».

«Динамо» располагается на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (54 очка). На втором месте находится «Ростов» (45). На четвёртом месте находится ЦСКА (41), на пятом — «Ахмат» (36).

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