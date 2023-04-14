Артета остался доволен реакцией Зинченко на результативную ошибку в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поддержал защитника команды Александра Зинченко, который допустил результативную ошибку в матче 30-го тура с «Ливерпулем» (2:2), приведшую к потере очков, и расплакался после замены.
«Реакция Зинченко? Хорошая, без проблем. Футболисты, выигрывавшие чемпионат, привнесли в команду что-то новое, потому что они уже пережили такие моменты. Они знают, что мы должны стремиться к идеальной игре в битвах с конкурентами, и мы должны быть совершенны во всём, что делаем, чтобы выиграть титул. Мы являемся лидерами чемпионата и можем выиграть чемпионат, но для этого мы должны идеально выполнять свою работу», – приводит слова Артеты Football London.
«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги, набрав 73 очка в 30 матчах, у «Манчестер Сити», сыгравшего на один матч меньше, 67 очков. В матче 31-го тура «Арсенал» на выезде сыграет с «Вест Хэмом» 16 апреля.
- 14 апреля 2023
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