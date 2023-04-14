Забитцер стал лучшим игроком недели в Лиге Европы
Поделиться
Защитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. Австриец впервые оформил дубль в футболке манкунианцев в игре с «Севильей» в 1/4 финала Лиги Европы на «Олд Траффорд».
Он сумел забить дважды за шесть оборотов секундной стрелки: на 15-й и 21-й минутах. Забитцер дважды забивал за свою сборную 24 марта в матче с Азербайджаном в отборе к Евро-2024.
Ответные матчи четвертьфинала Лиги Европы состоятся 20 апреля. Напомним, действующим обладателем трофея является «Айнтрахт». Финал текущего розыгрыша ЛЕ состоится в Будапеште 31 мая.
Материалы по теме
Слишком много эмоций. «Ливерпуль», «Арсенал» и другие. ХиТ#137
Комментарии
- 14 апреля 2023
-
21:11
-
21:07
-
21:00
-
20:56
-
20:49
-
20:36
-
20:31
-
20:30
-
20:24
-
20:08
-
20:06
-
19:58
-
19:49
-
19:45
-
19:44
-
19:28
-
19:27
-
19:10
-
19:01
-
19:00
-
18:48
-
18:34
-
18:25
-
18:19
-
18:10
-
18:09
-
17:54
-
17:53
-
17:44
-
17:35
-
17:32
-
17:32
-
17:19
-
17:18
-
17:12
Партнерский контент