Забитцер стал лучшим игроком недели в Лиге Европы

Защитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. Австриец впервые оформил дубль в футболке манкунианцев в игре с «Севильей» в 1/4 финала Лиги Европы на «Олд Траффорд».

Он сумел забить дважды за шесть оборотов секундной стрелки: на 15-й и 21-й минутах. Забитцер дважды забивал за свою сборную 24 марта в матче с Азербайджаном в отборе к Евро-2024.

Ответные матчи четвертьфинала Лиги Европы состоятся 20 апреля. Напомним, действующим обладателем трофея является «Айнтрахт». Финал текущего розыгрыша ЛЕ состоится в Будапеште 31 мая.

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