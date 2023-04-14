Защитник «Челси» Калиду Кулибали пропустит несколько недель

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард, отвечая на вопросы журналистов перед игрой с «Брайтоном» в 31-м туре чемпионата Англии, рассказал о характере травмы, полученной Калиду Кулибали.

«Будет ли Кулибали доступен на матче с «Брайтоном» и «Реалом»? Нет, он пропустит обе эти игры. У него травма подколенного сухожилия, это вопрос недель, а не дней. Он очень сильный и опытный игрок. Люди много говорят о нашем составе, но в столь плотном графике, когда мы вынуждены играть на два фронта, приходится варьировать состав – команда, которую мы использовали в Лиге чемпионов, в любом случае будет отличаться от состава на матч Премьер-лиги. Травма Калиду – большая неприятность и для него, и для всех нас, но мы продолжим бороться, несмотря ни на что. Надеюсь, он поправится как можно быстрее», – цитирует Лэмпарда Football London.

Напомним, Кулибали получил травму во время первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом» в среду, 12 апреля. Встреча завершилась победой «сливочных» со счётом 2:0.