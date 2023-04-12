«Реал» в большинстве переиграл «Челси» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходил первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов. Играли местный «Реал» и лондонский «Челси». Финальный свисток Франсуа Летексье зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:0.

На 21-й минуте Карим Бензема открыл счёт в матче: Дани Карвахаль совершил заброс за спины защитникам, Винисиус из борьбы протолкнул мяч в сторону ворот, Кепа среагировал, но отскок получился прямо на набежавшего Бензема, который реализовал свой момент.

На 59-й минуте Родриго подхватил мяч перед входом в штрафную, а Бену Чилуэллу, проигравшему позицию, ничего не оставалось, как схватить бразильца за руку. Англичанин получил прямую красную карточку за фол последней надежды. На 74-й минуте Марко Асенсио, вышедший на поле тремя минутами ранее, увеличил преимущество «Реала»: Винисиус со второй попытки вывел испанца на удар — и Марко с линии штрафной низом направил мяч под штангу.

Ответный матч пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» 18 апреля.