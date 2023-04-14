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Гришин: если ЦСКА займёт третье место и выиграет Кубок, все болельщики будут довольны

Гришин: если ЦСКА займёт третье место и выиграет Кубок, все болельщики будут довольны
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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с «Уралом» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Если ЦСКА займёт третье место и выиграет в Кубке, все болельщики будут довольны. Конечно, хочется, чтобы команда заняла вторую или первую строчку, но сейчас «Зенит» уже не догнать. Сейчас армейцы борются за второе место и за Кубок России — команде это по силам.

ЦСКА набрал неплохой ход и выиграл пять матчей подряд, поэтому нас ждёт боевая встреча, хотя у армейцев лучше поставлена игра. Думаю, ЦСКА выиграет, но команде придётся тяжело. Команда набрала ход, у неё хорошее психологическое состояние, плюс уровень футболистов у красно-синих выше», — цитирует Гришина «Евро-Футбол.Ру».

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