Лукас Перес рассказал о том, почему сорвался его переход в «Барселону» три года назад

Нападающий «Депортиво» Лукас Перес объяснил, почему не смог перейти в «Барселону» из «Алавеса» зимой 2020 года, когда каталонцы из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле в экстренном порядке искали форварда.

«Мне сказали, что согласно договору я должен заплатить «Алавесу» за досрочное расторжение контракта € 15 млн. Мне тогда исполнился 31 год, и «Барселона» предлагала только 8 миллионов. На 15 каталонцы согласиться не могли», – приводит слова Переса ESPN.

Интересно, что ранее Перес говорил о том, что не перешёл в «Барсу», чтобы не повторять ошибку, допущенную в лондонском «Арсенале», где он так и не смог себя проявить после яркой игры за «Депортиво». Каталонский клуб решил проблему подписанием Мартина Брейтуэйта.

Что касается Переса, то в своём интервью форвард также поведал о том, что, покидая «Кадис» перед возвращением в родной «Депортиво», он выложил почти полмиллиона евро из своего кармана. Правда, нападающий уточнил, что ему не пришлось изыскивать средства: андалузская команда должна была выплатить ему именно эту сумму в качестве зарплаты и Лукас простил долг в обмен на возможность помочь «Депортиво» вернуться в профессиональный футбол. Команда из Ла-Коруньи выступает в третьем по рангу дивизионе Испании.