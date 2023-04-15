Лукас Перес рассказал о том, почему сорвался его переход в «Барселону» три года назад

Нападающий «Депортиво» Лукас Перес объяснил, почему не смог перейти в «Барселону» из «Алавеса» зимой 2020 года, когда каталонцы из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле в экстренном порядке искали форварда.
«Мне сказали, что согласно договору я должен заплатить «Алавесу» за досрочное расторжение контракта € 15 млн. Мне тогда исполнился 31 год, и «Барселона» предлагала только 8 миллионов. На 15 каталонцы согласиться не могли», – приводит слова Переса ESPN.
Интересно, что ранее Перес говорил о том, что не перешёл в «Барсу», чтобы не повторять ошибку, допущенную в лондонском «Арсенале», где он так и не смог себя проявить после яркой игры за «Депортиво». Каталонский клуб решил проблему подписанием Мартина Брейтуэйта.
Что касается Переса, то в своём интервью форвард также поведал о том, что, покидая «Кадис» перед возвращением в родной «Депортиво», он выложил почти полмиллиона евро из своего кармана. Правда, нападающий уточнил, что ему не пришлось изыскивать средства: андалузская команда должна была выплатить ему именно эту сумму в качестве зарплаты и Лукас простил долг в обмен на возможность помочь «Депортиво» вернуться в профессиональный футбол. Команда из Ла-Коруньи выступает в третьем по рангу дивизионе Испании.
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