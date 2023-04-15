В Ла Лиге уверены, что «Барселона» достигла договорённости с Месси

«Барселона» намерена вернуть нападающего Лионеля Месси.

Как сообщил журналист Жерар Ромеро, в Ла Лиге считают, что у «Барселоны» уже существует договорённость с Месси.

В конце марта «Барселона» направила в Ла Лигу экономический план возможного возвращения Месси. Ла Лигу он не устроил, но в скором времени каталонский клуб представит новый вариант действий.

Отмечается, что маркетинговый отдел «Барселоны» уже ведёт подготовку к возможному возвращению Месси.

Лионель Месси стал игроком «ПСЖ» летом 2021 года, перейдя на правах свободного агента. В 68 матчах за команду нападающий забил 30 голов и отдал 33 результативные передачи. Сообщалось, что Месси отклонил предложение «ПСЖ» о продлении контракта.

Месси отказался жать руку Вегорсту после матча ЧМ: