«Я завидовал ему». Касильяс рассказал, что Буффон был его кумиром в юности

Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс рассказал, что итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон был его кумиром в юности.
«Мне было 14-15, а Буффону — 17-18, и он уже играл. Я завидовал ему. Наши карьеры во многом схожи. Мы очень рано начали в больших клубах. Но он продолжает играть, и это большая его заслуга. Я желаю ему играть, покуда ему это нравится», — приводит слова Касильяса ITASportPress.
Икер Касильяс является пятикратным чемпионом Испании, трёхкратным обладателем Лиги чемпионов, победителем чемпионата мира 2010 года и чемпионатов Европы 2008 и 2012 годов. 4 августа 2020 года испанец завершил карьеру из-за проблем с сердцем. Футболист за всю карьеру выступал в «Реале» и «Порту».
45-летний Буффон на данный момент является игроком «Пармы». Джанлуиджи принял участие в пяти чемпионатах мира (1998, 2002, 2006, 2010, 2014). В 2006 году стал победителем этого турнира, а также был признан его лучшим голкипером. Ранее Буффон выступал в «Ювентусе» и «ПСЖ».
Касильяса представили в качестве игрока испанской Медиалиги:
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