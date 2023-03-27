Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он чрезвычайно умён». Буффон — о Тухеле

«Он чрезвычайно умён». Буффон — о Тухеле
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер итальянской «Пармы» Джанлуиджи Буффон, ранее защищавший цвета французского «ПСЖ», дал характеристику новому главному тренеру мюнхенской «Баварии» Томасу Тухелю, под руководством которого играл в парижском клубе. Вратарь назвал немецкого специалиста чрезвычайно умным человеком.

«Он чрезвычайно умён. Я встречал очень мало людей, которые были бы настолько умны. Он умеет сочувствовать, кажется честным и излучает позитивную энергию. Его тренировки и атакующие идеи были экстраординарными, как [и должно быть] у первоклассного тренера», — приводит слова Буффона «твиттер» Bayern&Germany с ссылкой на Bobo TV.

Тухель выигрывал Лигу чемпионов с «Челси» и выводил в финал турнира «ПСЖ». В «Баварии» он сменил уволенного Юлиана Нагельсмана.

Материалы по теме
Томас Тухель будет получать в «Баварии» меньше, чем в «Челси» — Bild

Нойер впервые после травмы посетил собрание «Баварии»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023