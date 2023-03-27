«Он чрезвычайно умён». Буффон — о Тухеле

Голкипер итальянской «Пармы» Джанлуиджи Буффон, ранее защищавший цвета французского «ПСЖ», дал характеристику новому главному тренеру мюнхенской «Баварии» Томасу Тухелю, под руководством которого играл в парижском клубе. Вратарь назвал немецкого специалиста чрезвычайно умным человеком.
«Он чрезвычайно умён. Я встречал очень мало людей, которые были бы настолько умны. Он умеет сочувствовать, кажется честным и излучает позитивную энергию. Его тренировки и атакующие идеи были экстраординарными, как [и должно быть] у первоклассного тренера», — приводит слова Буффона «твиттер» Bayern&Germany с ссылкой на Bobo TV.
Тухель выигрывал Лигу чемпионов с «Челси» и выводил в финал турнира «ПСЖ». В «Баварии» он сменил уволенного Юлиана Нагельсмана.
Нойер впервые после травмы посетил собрание «Баварии»:
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