Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус может вернуться в чемпионат Польши

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус может вернуться в чемпионат Польши
Комментарии

Мариуш Пекарски, агент защитника «Спартака» Мацея Рыбуса, заявил, что его клиент может покинуть российский клуб и вернуться в чемпионат Польши.

«Мы видим, что Мацей не играет, а значит, придётся что-то менять. На данный момент конкретных предложений нет, но не исключено и возвращение футболиста в Польшу», — приводит слова Пекарски Lowiczanin.

Действующее соглашение польского игрока со «Спартаком» рассчитано до лета 2024 года. Ранее он играл в РПЛ за «Локомотив» и «Ахмат».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 42 очка в 22 матчах. 33-летний защитник сыграл за красно-белых в 11 матчах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Материалы по теме
Догонит ли «Спартак» команду Карпина? Красно-белых ждёт игра с худшим клубом РПЛ. LIVE
Live
Догонит ли «Спартак» команду Карпина? Красно-белых ждёт игра с худшим клубом РПЛ. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023