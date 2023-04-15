Защитник «Спартака» Мацей Рыбус может вернуться в чемпионат Польши

Мариуш Пекарски, агент защитника «Спартака» Мацея Рыбуса, заявил, что его клиент может покинуть российский клуб и вернуться в чемпионат Польши.

«Мы видим, что Мацей не играет, а значит, придётся что-то менять. На данный момент конкретных предложений нет, но не исключено и возвращение футболиста в Польшу», — приводит слова Пекарски Lowiczanin.

Действующее соглашение польского игрока со «Спартаком» рассчитано до лета 2024 года. Ранее он играл в РПЛ за «Локомотив» и «Ахмат».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 42 очка в 22 матчах. 33-летний защитник сыграл за красно-белых в 11 матчах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.