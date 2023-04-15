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«Торпедо» — «Спартак», «Урал» — ЦСКА, прямая онлайн-трансляция 23-го тура РПЛ, где смотреть, видео, 15 апреля 2023

Догонит ли «Спартак» команду Карпина? Красно-белых ждёт игра с худшим клубом РПЛ. LIVE
Кирилл Закатченко Михаил Рождественский
,
Онлайн 23-го тура РПЛ
Аудио-версия:
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Все события субботних матчей 23-го тура РПЛ — в одной трансляции.

Всем привет, друзья! Сегодня, 15 апреля, пятью матчами стартует 23-й тур Российской Премьер-Лиги.

В 14:00 мск начнутся сразу две встречи. «Крылья Советов» примут на своём стадионе «Химки», а «Динамо» сыграет в столице с «Пари НН». Подмосковный клуб проведёт первый матч после возвращения Андрея Талалаева на пост главного тренера. А команда из Нижнего Новгорода сыграет во второй раз после назначения Сергея Юрана.

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур
15 апреля 2023, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур
15 апреля 2023, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 16:30 ЦСКА встретится на выезде с «Уралом». Виктора Гончаренко ждёт встреча с бывшим клубом, а команды проведут своеобразную репетицию перед играми в Кубке России. Параллельно состоится дерби Краснодарского края — «Сочи» сыграет на «Фиште» с «Краснодаром». Хозяев ждёт первая игра после расставания с Курбаном Бердыевым.

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур
15 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур
15 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В заключительном матче игрового дня (19:00 мск) сойдутся два столичных клуба — «Торпедо» и «Спартак». Чёрно-белые подходят к игре в прекрасном настроении, поскольку в прошлом туре одолели «Факел» (2:0). А вот у «Спартака» серия из трёх матчей без побед.

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур
15 апреля 2023, суббота. 19:00 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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