Догонит ли «Спартак» команду Карпина? Красно-белых ждёт игра с худшим клубом РПЛ. LIVE

Всем привет, друзья! Сегодня, 15 апреля, пятью матчами стартует 23-й тур Российской Премьер-Лиги.
В 14:00 мск начнутся сразу две встречи. «Крылья Советов» примут на своём стадионе «Химки», а «Динамо» сыграет в столице с «Пари НН». Подмосковный клуб проведёт первый матч после возвращения Андрея Талалаева на пост главного тренера. А команда из Нижнего Новгорода сыграет во второй раз после назначения Сергея Юрана.
В 16:30 ЦСКА встретится на выезде с «Уралом». Виктора Гончаренко ждёт встреча с бывшим клубом, а команды проведут своеобразную репетицию перед играми в Кубке России. Параллельно состоится дерби Краснодарского края — «Сочи» сыграет на «Фиште» с «Краснодаром». Хозяев ждёт первая игра после расставания с Курбаном Бердыевым.
В заключительном матче игрового дня (19:00 мск) сойдутся два столичных клуба — «Торпедо» и «Спартак». Чёрно-белые подходят к игре в прекрасном настроении, поскольку в прошлом туре одолели «Факел» (2:0). А вот у «Спартака» серия из трёх матчей без побед.
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