Все события субботних матчей 23-го тура РПЛ — в одной трансляции.

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Догонит ли «Спартак» команду Карпина? Красно-белых ждёт игра с худшим клубом РПЛ. LIVE

Всем привет, друзья! Сегодня, 15 апреля, пятью матчами стартует 23-й тур Российской Премьер-Лиги.

В 14:00 мск начнутся сразу две встречи. «Крылья Советов» примут на своём стадионе «Химки», а «Динамо» сыграет в столице с «Пари НН». Подмосковный клуб проведёт первый матч после возвращения Андрея Талалаева на пост главного тренера. А команда из Нижнего Новгорода сыграет во второй раз после назначения Сергея Юрана.

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур 15 апреля 2023, суббота. 14:00 МСК Крылья Советов Самара Не начался Химки Химки Кто победит в основное время? П1 X П2

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур 15 апреля 2023, суббота. 14:00 МСК Динамо М Москва Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

В 16:30 ЦСКА встретится на выезде с «Уралом». Виктора Гончаренко ждёт встреча с бывшим клубом, а команды проведут своеобразную репетицию перед играми в Кубке России. Параллельно состоится дерби Краснодарского края — «Сочи» сыграет на «Фиште» с «Краснодаром». Хозяев ждёт первая игра после расставания с Курбаном Бердыевым.

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур 15 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК Урал Екатеринбург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур 15 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК Сочи Сочи Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

В заключительном матче игрового дня (19:00 мск) сойдутся два столичных клуба — «Торпедо» и «Спартак». Чёрно-белые подходят к игре в прекрасном настроении, поскольку в прошлом туре одолели «Факел» (2:0). А вот у «Спартака» серия из трёх матчей без побед.

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур 15 апреля 2023, суббота. 19:00 МСК Торпедо М Москва Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

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