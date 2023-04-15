Экс-игрок «Эвертона» оправдан по делу о сексуальных преступлениях в отношении детей

Бывший футболист «Эвертона» оправдан по делу о сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних. Он был арестован в 2021 году.

Как сообщает Goal, полиция Большого Манчестера заявила, что игрок, имя которого не может быть раскрыто по юридическим причинам, был оправдан и не будет подвергаться дальнейшим следственным действиям.

«Следственная группа и Королевская прокурорская служба пришли к выводу, что имеющиеся сейчас доказательства не соответствуют требованиям, указанным в кодексе для прокуратуры. Полиция Большого Манчестера стремится расследовать обвинения, чтобы обеспечить наилучшие возможные результаты для всех вовлечённых лиц, и будет продолжать работать с партнёрскими агентствами, чтобы обеспечить поддержку людей в ходе расследования и после него», — приводит заявление полиции Goal.

В июле 2021 года «Эвертон» объявил об отстранении одного из игроков до окончания полицейского расследования. Сообщалось, что футболист клуба чемпионата Англии арестован по подозрению в преступлениях на сексуальной почве в отношении детей.