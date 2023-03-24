«Эвертон» заподозрили в нарушении финансового фэйр-плей

Клуб английской Премьер-лиги «Эвертон» был обвинён в предполагаемом нарушении правил финансового фэйр-плей. «Ириски» превысили допустимые нормы расходов в прошлом сезоне, заявление по этому поводу опубликовал официальный сайт АПЛ.
Обвинение было предъявлено после 10-месячного расследования, которое инициировали «Бёрнли» и «Лидс», обратившиеся к руководству Премьер-лиги в мае прошлого года. «Эвертон» зафиксировал убытки в размере € 422 млн за последние три года. Согласно правилам Премьер-лиги, предельный уровень дефицита не должен превышать € 120 млн, а клубы, нарушающие правила «честной игры», могут быть оштрафованы, в том числе путём снятия турнирных очков.
Исходя из заявления Премьер-лиги, «Эвертон» обвиняется по тому же пункту, что и «Манчестер Сити». Материалы переданы на рассмотрение независимой комиссии, разбирательства пройдут в частном порядке, а окончательное решение будет опубликовано на сайте проводящей организации. До этого времени никаких комментариев по делу участники процесса давать не имеют права. В «Эвертоне» ситуацию пока также не комментируют, но в прошлом году все обвинения в ливерпульском клубе отвергли.
По итогам сезона-2021/2022 «Эвертон» занял 16-е место в турнирной таблице АПЛ, опередив «Лидс» (17-е) на одно очко, а «Бёрнли» (18-е), который в итоге вылетел в Чемпионшип, – на четыре.
- 24 марта 2023
-
21:40
-
21:30
-
21:30
-
21:27
-
20:56
-
20:50
-
20:46
-
20:45
-
20:45
-
20:35
-
20:20
-
20:10
-
20:05
-
19:53
-
19:45
-
19:45
-
19:36
-
19:35
-
19:20
-
19:15
-
19:12
-
19:00
-
18:50
-
18:35
-
18:34
-
18:32
-
18:21
-
18:15
-
18:00
-
17:43
-
17:40
-
17:40
-
17:31
-
17:30
-
17:20