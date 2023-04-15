УАФ обратилась в Минспорта Украины для уточнения соревнований, которых касается бойкот

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что Ассоциация футбола направила запрос в Министерство молодёжи и спорта по поводу того, на какие турниры повлияет приказ о запрете делегациям украинских сборных участвовать в соревнованиях, к которым допущены россияне и белорусы, сообщает Reuters.
Павелко также заявил, что УАФ будет придерживаться решения правительства. «У нас нет возможности выезжать за границу без согласования с Министерством спорта», — приводит слова Павелко источник.
Напомним, в пятницу, 14 апреля, Министерство молодёжи и спорта Украины опубликовало постановление о бойкоте украинскими спортсменами соревнований, на которых будут выступать российские и белорусские атлеты. В случае невыполнения приказа министерство угрожает санкциями для отдельных сборных и спортивных федераций страны.
Ранее сообщалось о том, что сборная Украины по футболе может бойкотировать отбор на Евро-2024.
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