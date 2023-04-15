Сергей Силкин: никакой интриги в РПЛ уже давно нет

Экс-тренер «Динамо» Москва Сергей Силкин порассуждал про соревновательный элемент в Российской Премьер-Лиге.

«Кто может занять второе место в нынешнем сезоне? Если честно, я об этом не думал, даже неинтересно как-то. Интриги в РПЛ уже давно нет, «Зенит» по всем компонентам превосходит остальных. Если брать АПЛ, то, если не ошибаюсь, там за второе-третье места медалей не дают, а у нас кричат об этом вовсю. К сожалению, интерес падает к нашему футболу из-за того, что по сути соревновательный момент исчезает. Есть одна команда и все остальные. В нашем чемпионате интрига только в том, кто останется в высшем дивизионе, и всё. «Внизу» настоящая борьба», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

После 22 туров «Зенит» идёт на первом месте в таблице РПЛ, ближайший преследователь «Ростов» отстаёт на девять очков. Команда из Санкт-Петербурга побеждала в четырёх последних розыгрышах чемпионата России.