Лэмпард — о Маунте: люди могут спорить о его форме, но это топ-футболист

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард выступил в защиту полузащитника Мэйсона Маунта, результативность которого по сравнению с прошлыми сезонами снизилась.

«Я не собираюсь никому навязывать своё мнение, но если кто-то думает, что Мэйсон Маунт уже не является игроком топ-уровня, то я уверен, что этот человек не очень хорошо разбирается в футболе.

Форма — это то, о чём люди могут спорить. Эти игроки подвергаются критике в социальных сетях больше, чем во времена моей карьеры, но по работе с Мэйсоном — вы можете спросить меня, Томаса Тухеля, Гарета Саутгейта и Грэма Поттера — он явно один из лучших игроков.

Он вернулся в строй после небольшой травмы. Возможно, ему потребуется ещё несколько матчей, чтобы набрать такую форму, которую мы от него ждём, но он топ-игрок и тесно связан с клубом.

Мэйсон — топ-игрок, который хочет преуспеть в «Челси». Для меня это просто. Он ещё молодой игрок, который будет развиваться, но он уже топ-футболист», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

В текущем сезоне на счету Маунта 33 матча в составе лондонского клуба во всех турнирах. Он отметился в них тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.