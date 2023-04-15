«Легко быть генералом после войны». Йоканович — о выборе состава «Динамо» на матч с «НН»
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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович философски ответил на вопрос о выборе состава на матч 23-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород» (3:1).
«Почему нельзя было выпустить мастеровитых игроков с первых минут и сделать результат сразу? Всегда легко быть генералом после войны. С первых минут вышли отличные игроки. Конечно, мы не показали в первом тайме игру, которую от нас ждут. Это произошло не из-за неправильного выбора стартового состава — большая часть этих ребят выходила против «Спартака». Мы довольно надёжно оборонялись весь матч и не позволяли создавать «Пари НН» моменты у наших ворот. Пропущенный гол — просто невезение», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
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