«Милан» сыграл вничью с «Болоньей» в 30-м туре Серии А

Закончился матч 30-го тура чемпионата Италии, в котором «Болонья» принимала «Милан».
Встреча завершилась ничейным исходом (1:1). На ранний гол полузащитника болонцев Николы Сансоне на первой минуте игры своим точным ударом ответил хавбек миланцев Томмазо Побега в концовке первого тайма. Во второй половине игры командам не удалось забить гол.
«Милан», занимающий четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии, сравнялся по набранным очкам с «Ромой» (53). Однако команда Жозе Моуринью свой матч 30-го тура проведёт в воскресенье, 16 апреля, с «Удинезе».
Во вторник, 18 апреля, «россонери» предстоит гостевая игра с «Наполи» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча начнётся в 22:00 мск.
«Болонья», с учётом сегодняшней ничьей, набрала 44 очка и занимает восьмое место в таблице чемпионата Италии, отставая от еврокубковой зоны всего на четыре очка.
- 15 апреля 2023
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