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Гаттузо может возглавить «Олимпиакос» летом

Гаттузо может возглавить «Олимпиакос» летом
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Итальянский тренер Дженнаро Гаттузо близок к назначению главным тренером греческого «Олимпиакоса», сообщает TuttoMercatoWeb.

По информации источника, «Олимпиакос» и Гаттузо почти согласовали контракт. Итальянский специалист может возглавить клуб в начале следующего сезона.

Последним местом работы Гаттузо была испанская «Валенсия», контракт с которой был расторгнут в январе с связи с неудачными выступлениями команды.

На момент отставки итальянца «Валенсия» находилась на 16-м месте турнирной таблицы испанской Ла Лиги, имея в активе 20 очков. От зоны вылета её отделяло одно очко. Также клуб под руководством Гаттузо вылетел из Кубка Испании, уступив в четвертьфинале «Атлетику» (1:3).

С 2017 года 45-летний итальянский специалист возглавлял топовые итальянские клубы – «Милан» и «Наполи».

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