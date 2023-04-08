Осимхен: я многим обязан Гаттузо, но со Спаллетти прогрессировал быстрее

Виктор Осимхен в интервью France Football рассказал о своей работе под руководством итальянских специалистов Дженнаро Гаттузо и Лучано Спаллетти. Звёздный форвард «Наполи» поблагодарил тренеров за существенный вклад в его развитие и становление.

«Я многим обязан Дженнаро Гаттузо, потому что он работал над моей мотивацией и повышением самооценки, но со Спаллетти я прогрессировал быстрее благодаря работе, проделанной за последние месяцы.

Спаллетти всегда просил меня быть «динамитом» в обороне соперника. Была дана оценка моему бегу, дистанциям, на которых я должен держаться от защитников соперника, и тому, как я должен реагировать на передачи от партнёров.

Есть пять метров, которые я могу преодолеть быстрее остальных, и я должен использовать это пространство», – сказал Осимхен.

24-летний нигерийский футболист за последние несколько сезонов стал одним из лучших нападающих Европы, забив 21 гол и отдав пять результативных передач в 23 матчах Серии А.

Контракт Осимхена с «Наполи» рассчитан до июня 2025 года, и он, вероятно, станет одной из главных целей для многих ведущих европейских клубов в предстоящее трансферное окно. Президент клуба Аурелио Де Лаурентис известен как жёсткий переговорщик и запросит за 24-летнего форварда более € 100 млн.