И. Федотов: пенальти в ворота «Торпедо» в игре со «Спартаком» был назначен правильно

Бывший футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал назначение первого пенальти в ворота «Торпедо» в игре со «Спартаком» в рамках 23-го тура чемпионата России.
«По трактовкам пенальти в ворота «Торпедо» в игре со «Спартаком» назначен правильно. Защитник выставил руки, движение было. Можно много кричать, что это «не по-футбольному», но VAR не вмешаться не мог», – сказал Федотов.
Первый пенальти был назначен на 14-й минуте игры. Кейта Бальде промахнулся с 11-метровой отметки, угодив в перекладину.
Примечательно, что на 38-й минуте матча судья Павел Шадыханов назначил второй пенальти в ворота «Торпедо». На этот раз к «точке» подошёл спартаковец Руслан Литвинов, который низом пробил в правый от себя угол, но Егор Бабурин парировал его удар.
В концовке тайма рефери поставил третий по счёту пенальти в ворота «Торпедо». С ещё одной попытки спартаковцы всё-таки смогли забить гол. Капитан «Спартака» Роман Зобнин взял длинный и медленный разбег, после чего уверенно разбросал мяч и вратаря по разным углам.
После первого тайма «Спартак» обыгрывает соперника со счётом 2:0. Кроме гола Зобнина с пенальти, в составе красно-белых на 18-й минуте отличился Кейта Бальде.
- 15 апреля 2023
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