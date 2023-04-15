Масалитин: ЦСКА повезло в матче с «Уралом». Ничейный результат был бы более справедливым

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал победу команды над «Уралом» (2:1) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Матч с «Уралом» получился очень тяжёлым для ЦСКА. Екатеринбуржцы были предельно мотивированы. Все самые опасные атаки хозяев в первом тайме исходили от Егорычева и Бикфалви. А ЦСКА с высоким процентом брака практически ничего не создал. Исключение — голевая передача Зайнутдинова на Заболотного при первом голе. У армейцев был один момент — и они его использовали. Во втором тайме были пенальти, которые не вытекали из хода игры.

«Урал» выглядел очень солидно. Думаю, ничья была бы более справедливым результатом. ЦСКА повезло. Ещё раз: с таким количеством ошибок сложно на что-то рассчитывать. Тяжёлая и неоднозначная игра в исполнении армейцев, но три очка добыты — это главное.

Можно ли назвать этот матч репетицией перед кубковой игрой? Всегда тяжело играть две игры подряд с одним и тем же соперником. Сегодня у ЦСКА был выезд в Екатеринбург, следующая игра — выезд «Урала» в Москву. Кубковый матч будет совсем другим. И хотелось бы, чтобы ЦСКА играл в нём по-другому», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.