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«Урал» — ЦСКА — 1:2, видео, голы Заболотного, Чалова, Влута, обзор матча РПЛ, 15 апреля 2023, таблица чемпионата России

ЦСКА продлил чёрную серию Гончаренко. У армейцев пять побед подряд!
Анатолий Романов
«Урал» — ЦСКА — 1:2, видео, голы
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В Екатеринбурге забили оба форварда.

ЦСКА одержал пятую победу подряд в чемпионате России, а чёрная серия «Урала» продлилась – четыре поражения кряду! Армейцы как минимум на два часа обошли в таблице «Спартак».

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур
15 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Заболотный – 13'   0:2 Чалов – 59'   1:2 Влут – 66'

У ЦСКА вернулся в основу Акинфеев, пропустивший прошлый тур. Для «Урала» стало усилением возвращение в стартовый состав Газинского и Бикфалви. Российский центрхав не выходил с первых минут в РПЛ с ноября 2022-го, а румынский форвард – почти месяц.

Акинфеев с Бикфалви и стали героями первого опасного момента. Румын нырнул за спину Дивееву и укротил мяч двумя касаниями – благодаря сейву голкипера ногой ЦСКА избежал быстрого пропущенного гола. Защитник сборной России Дивеев вообще не всегда справлялся с Бикфалви, который продолжал создавать остроту за счёт индивидуального мастерства. Газинскому встреча с Акинфеевым на исходе четверти часа тоже ничего хорошего не принесла. Столкновение двух героев ЧМ-2018 завершилось новой травмой центрхава «Урала»: он повредил плечо и попросил замену. Но Газинский в этом эпизоде сам опасно пошёл в единоборство с вратарём.

«Урал» не прессинговал армейцев так, как «Спартак» в недавней кубковой игре в Екатеринбурге. Встречал соперника средним блоком. Команда Владимира Федотова тоже не рисковала, тем не менее на 13-й минуте забила первым же ударом в створ. Капитан Кулаков не заблокировал передачу в штрафную, а Бегич прозевал Заболотного. Голкиперу Помазуну, по-прежнему принадлежащему ЦСКА, оставалось только сказать «пару ласковых» своим защитникам. Спасти команду он не мог. Бегич несколько раз довольно жёстко встретил Заболотного, а вот ключевую дуэль у своих ворот проиграл.

«Урал» до перерыва в два раза перебил ЦСКА (9:4) и сделал больше передач в финальной трети (94:57), однако нанёс лишь один-единственный удар в створ ворот Акинфеева. Армейцы выигрывали единоборства, в том числе в своей штрафной, поэтому сохраняли преимущество. Ещё впечатляла работа Облякова между линий. Уральцы свой лучший момент создали только в компенсированное время – Влут со штрафного зарядил в перекладину. Смотрелось очень эффектно.

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«Уралу» требовалось отыгрываться, но после перерыва команда Виктора Гончаренко с трудом выходила со своей половины поля. Армейцы хорошо встречали хозяев, забирали подборы. А потом случился эпизод, который судьи изучали непозволительно долго – падение Зайнутдинова в штрафной «шмелей» после контакта с Сунгатулиным.

Хотя единоборство действительно очень непростое для судей, любое их решение можно было бы оспорить. Арбитр Безбородов, изучив повтор, всё же назначил пенальти. Чалов реализовал 11-метровый, так что сегодня забили оба форварда гостей. Помазун просто не угадал, как пробьёт Фёдор.

При счёте 0:2 уральцы полетели вперёд с отчаянием обречённых, навалились на ворота ЦСКА. И вскоре тоже заработали пенальти. Зайнутдинов опять стал участником эпизода с 11-метровым, только теперь казахстанский универсал не пострадал, а сфолил. Слишком усердно опекал Бегича на подаче углового. Тут Безбородов разобрался сам – «звонок другу» не понадобился, а VAR быстро изучил момент. Влут пробил с «точки» рискованно: мяч мог отлететь от штанги в поле или за его пределы. Но, в отличие от первого тайма, стойка ворот не помешала голландцу – это был первый удар «Урала» в створ во втором тайме.

В результате вместо спокойной концовки ЦСКА получил нервную. Хотя реализуй Чалов выход один на один на 80-й минуте, хозяева, скорее всего, опустили бы руки. В этом случае Помазун взял реванш у нападающего. «Шмели» наступали преимущественно правым флангом – Кулаков совершил 67 касаний за матч (больше всех в составе хозяев), правда, допустил 29 потерь владения. Тренер ЦСКА укрепил эту зону за счёт молодого Ермакова. Напряжения в штрафной Акинфеева добавил свежий Каштанов. Любой кросс на рослого центрфорварда мог завершиться голом, но армейцы не дали слабину и сохранили победу. Приятное для Федотова возвращение в родные края.

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