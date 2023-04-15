Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о возможной серии пенальти в кубковом матче «Акрон» — «Спартак».

«Есть ли перед матчем с «Акроном» опасения, что команда плохо пробивает пенальти? Пенальти, которые пробивается по ходу игры и в серии пенальти — это психологически разные моменты. Если дело дойдёт до пенальти, то всё будет решать характер и уверенность. Мы должны верить в свои силы. Возможно, что наших штатных пенальтистов не будет, но нам надо верить в свои силы», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, «Акрон» в предыдущем раунде Кубка прошёл московское «Динамо». Основное время матча завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти сильнее оказался тольяттинский клуб со счётом 4:1.