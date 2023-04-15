Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Абаскаль высказался о возможной серии пенальти в кубковом матче «Акрон» — «Спартак»

Абаскаль высказался о возможной серии пенальти в кубковом матче «Акрон» — «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о возможной серии пенальти в кубковом матче «Акрон» — «Спартак».

«Есть ли перед матчем с «Акроном» опасения, что команда плохо пробивает пенальти? Пенальти, которые пробивается по ходу игры и в серии пенальти — это психологически разные моменты. Если дело дойдёт до пенальти, то всё будет решать характер и уверенность. Мы должны верить в свои силы. Возможно, что наших штатных пенальтистов не будет, но нам надо верить в свои силы», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, «Акрон» в предыдущем раунде Кубка прошёл московское «Динамо». Основное время матча завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти сильнее оказался тольяттинский клуб со счётом 4:1.

Материалы по теме
«Акрон» сыграет со «Спартаком» в Жигулёвске
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023