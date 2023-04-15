«Бетис» обыграл «Эспаньол» в матче с четырьмя голами

Сегодня, 15 апреля, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье состоялся матч 29-го тура чемпионата Испании. Встречались местный «Бетис» и «Эспаньол» из Барселоны. Финальный свисток Алехандро Эрнандеса зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт на 27-й минуте: с передачи Луиса Энрике отличился Айосе Перес.

Гол Переса. Видеоролик:

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На 34-й минуте Перес сам выступил в роли ассистента, отдав передачу на Хуана Миранду.

Гол Миранды. Видеоролик:

Гости отыграли один мяч на 48-й минуте: отличился Сесар Монтес с передачи Винисиуса Соузы.

Гол Монтеса. Видеоролик:

Итоговый счёт в матче на 69-й минуте установил Вильям Карвалью.

Гол Карвалью. Видеоролик: