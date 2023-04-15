Защитник «Торпедо» Кутепов: спасёмся ли от вылета? Сейчас не будем загадывать

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов не знает, останутся ли автозаводцы в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона.

«Спасёмся ли от вылета? В конце сезона посмотрим. Сейчас не будем загадывать», — передаёт слова Кутепова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

«Торпедо» проводит свой первый сезон в чемпионате России после долгой паузы. Сейчас у команды 13 очков и последнее место в турнирной таблице. В следующем туре команда Жозепа Клотета сыграет с «Химками», располагающимися на строчку выше. У подмосковной команды 14 очков. От зоны спасения «Торпедо» отделяет 12 очков, от зоны стыковых матчей — шесть очков.

Илья Кутепов играет за «Торпедо» с 2022 года. Ранее он долгое время представлял московский «Спартак».