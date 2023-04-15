Булыкин: разговоры об искусственном поле на «Газовике» — отмазки для прессы

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об искусственном газоне стадиона «Газовик» перед ближайшим матчем между железнодорожниками и «Оренбургом» в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Можно долго говорить о качестве поля и о его размерах, но это всё отмазки для прессы. Футболисты понимают, что надо побеждать на любом поле. На искусственном газоне лучше ощущаются все огрехи, на нём надо более чётко отдавать пас и принимать мяч, к нему нужно привыкнуть.
У некоторых игроков возникают проблемы с коленями и со спиной, когда они переходят на искусственное поле. Если долго на нём не тренироваться, а просто выйти и отыграть матч, ничего не произойдёт. Отмазки про искусственное поле давно неактуальны. Качество современных искусственных газонов позволяет футболистам ощущать себя как на натуральном газоне», – приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».
Матч 23-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Локомотивом» состоится в воскресенье, 16 апреля, в 14:00 мск.
- 15 апреля 2023
-
23:16
-
23:08
-
23:06
-
23:03
-
22:52
-
22:47
-
22:42
-
22:32
-
22:31
-
22:28
-
22:25
-
22:25
-
22:23
-
22:16
-
22:15
-
22:12
-
22:08
-
22:08
-
22:01
-
22:00
-
21:59
-
21:59
-
21:53
-
21:51
-
21:49
-
21:46
-
21:45
-
21:44
-
21:43
-
21:35
-
21:32
-
21:27
-
21:23
-
21:22
-
21:22