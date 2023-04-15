Булыкин: разговоры об искусственном поле на «Газовике» — отмазки для прессы

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об искусственном газоне стадиона «Газовик» перед ближайшим матчем между железнодорожниками и «Оренбургом» в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Можно долго говорить о качестве поля и о его размерах, но это всё отмазки для прессы. Футболисты понимают, что надо побеждать на любом поле. На искусственном газоне лучше ощущаются все огрехи, на нём надо более чётко отдавать пас и принимать мяч, к нему нужно привыкнуть.

У некоторых игроков возникают проблемы с коленями и со спиной, когда они переходят на искусственное поле. Если долго на нём не тренироваться, а просто выйти и отыграть матч, ничего не произойдёт. Отмазки про искусственное поле давно неактуальны. Качество современных искусственных газонов позволяет футболистам ощущать себя как на натуральном газоне», – приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Матч 23-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Локомотивом» состоится в воскресенье, 16 апреля, в 14:00 мск.