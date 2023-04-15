Месси догнал Роналду по количеству голов в топ-5 лиг Европы

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отметился голом в матче 31-го тура чемпионата Франции с «Лансом» (3:1).

Аргентинский форвард догнал португальского нападающего Криштиану Роналду по количеству голов в топ-5 лиг Европы. На текущий момент в рейтинге УЕФА таковыми являются чемпионаты Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. У обоих игроков по 495 голов. Помимо «ПСЖ», Месси выступал за «Барселону». Роналду играл в Англии за «Манчестер Юнайтед», в Испании — за мадридский «Реал», а в Италии — за «Ювентус». В данный момент Криштиану выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Победа в матче с «Лансом» позволила «ПСЖ» упрочить лидерство в чемпионате Франции. «ПСЖ» набрал 72 очка после 31 тура Лиги 1.