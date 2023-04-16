Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ после победы в матче с «Лестером»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в матче 31-го тура чемпионата Англии с «Лестером» (3:1).

«Как я уже говорил на предыдущей пресс-конференции, главное — победить. У «Арсенала» в этом сезоне невероятная игра, я не думаю, что они потеряют много очков. Для нас важно подойти к матчу с «Арсеналом» с победой, и следующий матч АПЛ будет финалом.

Это финал, после которого нужно будет сыграть ещё больше финалов. Если мы проиграем эту игру, шансов в чемпионской гонке у нас не останется», — приводит слова Гвардиолы BBC.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет с «Брайтоном», а после этого проведёт матч с «Арсеналом».

«Манчестер Сити» занимает второе место в АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на три очка.

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