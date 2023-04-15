«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Лестер» в матче АПЛ

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В матче 31-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» одолел «Лестер» со счётом 3:1. Игра прошла на стадионе «Этихад».

«Горожане» повели в счёте уже к пятой минуте: отличился Джон Стоунз с передачи Родри.

До перерыва нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сумел оформить дубль за 12 минут: первый мяч норвежец забил с пенальти на 13-й минуте, второй – на 25-й, откликнувшись на передачу Кевина Де Брёйне.

Таким образом, в дебютном сезоне АПЛ в активе у Холанда 32 гола. Эрлинг повторил рекорд Мохамеда Салаха, который отличился столько же в сезоне-2017/2018.

На 75-й минуте игры «Лестер» всё-таки сумел забить «гол престижа» усилиями своего форварда Келечи Ихеаначо. Итоговый счёт – 3:1 в пользу «Сити».

Напомним, это первая игра «Лестера» под руководством нового тренера Дина Смита.

Благодаря сегодняшней победе «Манчестер Сити» набрал 70 очков. Отставание подопечных Хосепа Гвардиолы от идущего первым «Арсенала» – три балла. «Лестер», имея в активе 25 очков, располагается на предпоследнем, 19-м месте. Отставание от 17-й строчки, позволяющей сохранить прописку в Премьер-лиге – два балла.